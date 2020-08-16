Скандальный пермский фонд остался без единственного владельца

Пермский режиссер Печенкин покинул благотворительный фонд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Благотворительный фонд «Содействие XXI век» остался без единственного учредителя. Генеральный директор киноцентра «Пермкино», режиссер Павел Печенкин вышел из состава учредителей фонда. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

«С этим благотворительным фондом я больше никак не связан. Согласно уставу фонда, можно написать заявление и выйти из состава его учредителей, что я и сделал в прошлом году», — отметил Печенкин. При этом согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц, Павел Печенкин пока остается единственным учредителем данного фонда.

Благотворительный фонд «Содействие XXI век» оказался в центре скандала из-за нового фонтана в центре Перми. Фонд выступил главным спонсором строительства объекта, где несколько дней подряд травмировались дети. Сообщалось также, что проверку деятельности фонда проводили Минюст РФ и краевое УФСБ. Последнее якобы проводило оперативные мероприятия, связанные хищением из фонда порядка 250 млн. рублей.

Ранее стало известно, что фонд вошел в число 274 некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от кризиса из-за коронавируса и может претендовать на господдержку.