16 августа 2020
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Скандальный пермский фонд остался без единственного владельца

© Служба новостей «URA.RU»
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День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, деньги, рубли, сбор средств, сбор денег
Пермский режиссер Печенкин покинул благотворительный фонд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Благотворительный фонд «Содействие XXI век» остался без единственного учредителя. Генеральный директор киноцентра «Пермкино», режиссер Павел Печенкин вышел из состава учредителей фонда. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU.

«С этим благотворительным фондом я больше никак не связан. Согласно уставу фонда, можно написать заявление и выйти из состава его учредителей, что я и сделал в прошлом году», — отметил Печенкин. При этом согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц, Павел Печенкин пока остается единственным учредителем данного фонда.

Благотворительный фонд «Содействие XXI век» оказался в центре скандала из-за нового фонтана в центре Перми. Фонд выступил главным спонсором строительства объекта, где несколько дней подряд травмировались дети. Сообщалось также, что проверку деятельности фонда проводили Минюст РФ и краевое УФСБ. Последнее якобы проводило оперативные мероприятия, связанные хищением из фонда порядка 250 млн. рублей.

Ранее стало известно, что фонд вошел в число 274 некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от кризиса из-за коронавируса и может претендовать на господдержку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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