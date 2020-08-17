Александр Лебедев заявил в полицию о нападении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестный напал на скандально известного челябинского журналиста Александра Лебедева, работающего на местном правительственном телеканале ОТВ. Пострадавший написал заявление в отдел полиции Центрального района, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Лебедев заявил что на него напал и ударил неизвестный у подъезда. Проводится проверка», — сказал инсайдер. В пресс-службе управления МВД по Челябинску воздержались от комментариев. «В связи с тем, что запрос касается персональных данных, мы не можем предоставить информацию», — подчеркнули в ведомстве.

Сам Лебедев подтвердил URA.RU факт нападения. «Во время парковки у дома мне позвонили. На записи камеры видеонаблюдения видно, что я даже забыл выключить поворотник. Тут какой-то незнакомый подошел, ударил, велел уезжать. Я закрыл дверь. Он ушел куда-то. Я так и не понял, что это было. Скорее всего, выходка хулигана, а не заказ. Написал заявление в полицию. Уверен, они разберутся», — добавил журналист.

Лебедев запомнился несколькими скандалами. Он выдвигался в губернаторы, требовал отставки председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, конфликтовал во время выборов мэра Челябинска. Сейчас он ведет на ОТВ программу «Юридическая мясорубка» и дебаты кандидатов в заксобрание области.