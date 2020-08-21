21 августа 2020

Самолет с Навальным вылетел в Германию

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный отправился на лечение в одну из немецких клиник Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому после отравления

Самолет с блогером Алексеем Навальным вылетел из омского аэропорта в сторону Германии. Соответствующая информация появилась в приложении FlightRadar.

«Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним», — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. После экстренной посадки в омском аэропорту, блогер впал в кому. Изначально, медики рассматривали версию с его отравлением, однако позже причиной такого состояния блогера назвали падение уровня глюкозы в крови. Супруга Навального Юлия приняла решение о транспортировке своего мужа на лечение в немецкую клинику.

Информация о рейсе Навального на FlightRadar

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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