Профессор МГУ предсказал сроки победы над коронавирусом

Первая вакцина, по мнению вирусолога, позволит победить вирус уже к весне следующего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учитывая принимаемые по борьбе с коронавирусом меры, включая недавнюю разработку первой вакцины, говорить об окончательной победе над инфекцией можно будет уже весной следующего года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Зимой ситуация будет складываться так, что интерес к этому (пандемии — прим.ред.) пропадет. Это очень важная составляющая. Это все-таки не чума и не черная оспа по степени тяжести и опасности. Так что общественный интерес будет неизбежно падать. Также в силу выработки у россиян популяционного иммунитета, инфекция будет ослабляться. Все эпидемии имеют свой пик, потом затухают. Все обстоятельства, включая разработку вакцины от вируса, позволяют надеяться, что к весне эта проблема останется позади», — подчеркнул Аграновский.

Вирусолог добавил, что также маловероятна и вторая волна эпидемии. По его мнению, помимо популяционного иммунитета, сам вирус теряет силу при переходе от одного человека к другому. Поэтому повторения весеннего всплеска заболеваемости не будет.

Ранее академик РАН Михаил Пальцев предположил, что у эпидемии коронавируса будет три волны, причем вторая будет являться самой тяжелой. Об окончательной же победе над вирусом можно будет говорить не раньше лета 2021 года.

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