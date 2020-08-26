Академик РАН: вторая волна коронавируса будет страшнее первой

Вторая волна коронавируса, в случае своего наступления, грозит россиянам более серьезными последствиями, чем первая. Об этом Оперативному штабу по борьбе с инфекцией академик РАН Михаил Пальцев.
«Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания», — заявил Пальцев, комментируя мнение о том, что вторая волна вируса будет переноситься сложнее первой. По его словам, на тяжесть инфекции повлияет снижение иммунитета у россиян из-за долгого пребывания в режиме изоляции.
В подтверждение своей позиции академик приводит опыт других вирусных пандемий, исторически протекавших в три волны. Вторая волна всегда была сильнее первой, а третья являлась самой слабой из-за выработки коллективного иммунитета.
Ранее иммунолог Михаил Костинов в разговоре с URA.RU предположил, что вторая волна коронавируса, напротив, будет слабее первой. По его мнению, ключевым фактором станет выработавшийся у переболевших россиян иммунитет. Помимо этого страна, в отличие от первой волны, уже готова к эпидемии.
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