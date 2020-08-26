Академик РАН: вторая волна коронавируса будет страшнее первой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пациент, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
За время жизни в самоизоляции у россиян существенно снизился иммунитет, что приведет к осложнению новой волны вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса, в случае своего наступления, грозит россиянам более серьезными последствиями, чем первая. Об этом Оперативному штабу по борьбе с инфекцией академик РАН Михаил Пальцев.

«Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания», — заявил Пальцев, комментируя мнение о том, что вторая волна вируса будет переноситься сложнее первой. По его словам, на тяжесть инфекции повлияет снижение иммунитета у россиян из-за долгого пребывания в режиме изоляции.

В подтверждение своей позиции академик приводит опыт других вирусных пандемий, исторически протекавших в три волны. Вторая волна всегда была сильнее первой, а третья являлась самой слабой из-за выработки коллективного иммунитета.

Ранее иммунолог Михаил Костинов в разговоре с URA.RU предположил, что вторая волна коронавируса, напротив, будет слабее первой. По его мнению, ключевым фактором станет выработавшийся у переболевших россиян иммунитет. Помимо этого страна, в отличие от первой волны, уже готова к эпидемии.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...