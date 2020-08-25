Штрафы мэрам из ХМАО были выписаны еще весной Фото: Илья Московец © URA.RU

У главы Сургутского района Андрея Трубецкого и мэра Нягани Ивана Ямашева оказались неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, по которым открыты исполнительные производства у судебных приставов. Информация об этом содержится в базе данных на сайте УФССП ХМАО.

Согласно сведениям, указанным на сайте службы судебных приставов в ХМАО, Трубецкой получил штраф за нарушение ПДД 15 мая в размере 500 рублей. У Ямашева сразу три штрафа от 6 апреля на общую сумму в 1500 рублей.

Начальник пресс-службы мэрии Сургутского района Любовь Иванцова в разговоре с URA.RU заявила, что Трубецкому по почте протокол не приходил. «Штраф он оплатит, как только получит соответствующий документ», — прокомментировала чиновница. Ямашев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе УФССП по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие югорские политики вовремя не платили по счетам. Как правило, речь шла о коммунальных платежах. Так, например, с самым богатым депутатом сургутской думы Евгением Барсовым судится югорский фонд капремонта и «Городские тепловые сети» из-за долгов за ЖКХ.