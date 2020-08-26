Владимир Путин вступился за медиков Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 августа — 260-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 170-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 14 104 случая заражения, выздоровели 11 012 и скончались 353 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 975 576 (+4 711) случаев заражения. Вылечились 792 561 (+6 411) пациентов — почти 81% от заболевших. Умерли 16 804 (+121) человека — более 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области к утру 27 августа выявили еще 74 заболевших коронавирусом, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было зафиксировано 73 случая заражения, до этого 75. Тенденция к неуклонному снижению заболеваемости, когда несколько недель подряд число заражений снижалось на 1-2 случая в сутки, прервалась. С выходных этот показатель балансирует на отметке 73-75 случаев. «С начала пандемии произошло 14 030 случаев заражения, сейчас лечатся 2 697 человек, — пояснили URA.RU в оперштабе. — В течение последних суток умерли четверо южноуральцев: мужчины 59 лет, 70 и 71 года. Также скончалась 62-летняя жещина. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 90 человек, с начала пандемии — 11 012 жителей региона.

Путин заявил о проблемах с выплатами челябинским врачам

Президент Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа назвал Челябинскую область в числе регионов, где хуже всего обстоит дело с «коронавирусными» выплатами медикам. «Вот что зафиксировал и докладывает Общероссийский народный фронт. А именно, нарушения по страховым выплатам в отдельных регионах — это Новосибирск, Челябинская область, Санкт-Петербург. Татьяна Алексеевна [вице-премьер Голикова], что там происходит?» — задал вопрос руководитель страны. В пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Но заверили, что информация о 16 документах, заставившая президента сказать о «забюрокраченной системе», относится к другому региону.

Отделение больницы закрыли из-за коронавируса

Терапевтическое отделение больницы в городе Бакале пришлось закрыть из-за пациентки с коронавирусом. Женщину с пневмонией госпитализировали раньше, чем получили положительный анализ на COVID. Когда стали известны результаты теста, ее переправили в Челябинск. Всех пациентов терапии выписали, предварительно взяв пробы и у них. В терапии идет дезинфекция всех помещений.

Соцработники получат компенсацию за потерянный из-за ковида отпуск

В Челябинской области соцработникам выделили более 9,5 миллиона рублей на компенсации за отпуска, потерянные из-за COVID. Несколько месяцев многие из них были вынуждены провести не покидая домов престарелых, психдиспансеров и подобных учреждений, чтобы не занести туда инфекцию. Деньги на Южный Урал пришли из федеральной казны.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

Первым с коронавирусных каникул в Челябинске выйдет Новый художественный театр. 29 августа первым с начала пандемии очным зрителям покажут вестерн «Братец Кролик & КО» по мотивам сказок американского писателя Джоэля Харриса. Спектакль пройдет с соблюдением социальной дистанции, зрителям придется быть в масках.

Билеты на аттракционы в парке имени Гагарина в Челябинске теперь можно купить онлайн. Нужно установить приложение на телефон, привязать к аккаунту банковскую карту и пополнить счет Ссылка для пользователей гаджетов на Android размещена здесь, обладатели iPhone могут зайти сюда. Затем с личным QR-кодом можно пройти на любой аттракцион, не выстаивая очередь в кассу и без риска заразиться.

До 6 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.