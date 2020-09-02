02 сентября 2020

Под Екатеринбургом лось покалечил трех человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоси, косули, волки, лисы, лось, млекопитающие, лесные животные, рога, дикая природа
В Свердловской области в 2020 году из-за лосей погиблли четыре человека Фото: pixabay.com

ДТП с лосем произошло на 36-м километре трассе Екатеринбург-Курган. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

«48-летний водитель, управляя автомобилем „Nissan X-Trail“ допустил наезд на лося, который неожиданно вышел на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира машины — 63-летняя женщина и 23-летний молодой человек. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города Екатеринбурга. Лось при столкновении погиб.

Ранее URA.RU писало, что 24 августа на трассе Екатеринбург-Пермь в районе санатория «Зеленый мыс» лось выбежал на дорогу и столкнулся с Volkswagen Polo. И 44-летний водитель и животное погибли.

По данным УГИБДД по Свердловской области, за восемь месяцев 2020 года в столкновениях с лосями погибли четыре человека, еще 22 получили различные травмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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