Под Екатеринбургом лось покалечил трех человек

ДТП с лосем произошло на 36-м километре трассе Екатеринбург-Курган. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.
«48-летний водитель, управляя автомобилем „Nissan X-Trail“ допустил наезд на лося, который неожиданно вышел на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем», — рассказали URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира машины — 63-летняя женщина и 23-летний молодой человек. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города Екатеринбурга. Лось при столкновении погиб.
Ранее URA.RU писало, что 24 августа на трассе Екатеринбург-Пермь в районе санатория «Зеленый мыс» лось выбежал на дорогу и столкнулся с Volkswagen Polo. И 44-летний водитель и животное погибли.
По данным УГИБДД по Свердловской области, за восемь месяцев 2020 года в столкновениях с лосями погибли четыре человека, еще 22 получили различные травмы.
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