В свердловском парламенте раскрыли, на что города просят деньги

В свердловском заксобрании сообщили, какие муниципалитеты просят областные трансферты и на какие нужды. В беседе с URA.RU председатель бюджетного комитета Владимир Терешков перечислил наиболее частые запросы городов.
«Например, Каменск-Уральский просит средства на то, чтобы заняться реконструкцией стадиона „Металлург“ для технических видов спорта. Нижний Тагил просит буквально на все — от строительства дорог до строительства больницы», — рассказал Владимир Терешков. По его словам, свои «хотелки» заявили уже все муниципалитеты. В настоящее время специалисты городских администраций работают с отраслевыми министерствами и сверяют объемы межбюджетных трансфертов в отделах минфина.
«Все понимают, что год будет тяжелый, поэтому заявляют точечные проекты, направленные на решение конкретных проблем. Наш принцип — продолжать то, что было начато в 2021 году, а также финансировать проекты, которые осуществляются с долевым участием бюджета РФ. Это необходимо, чтобы не упустить федеральные средства. Все остальные [статьи расходов] будем смотреть», — прокомментировал председатель комитета.
Основными статьями расходов, которые не планируют сокращать, станет газификация населенных пунктов, дорожная деятельность и реконструкция дорог, погашение кредитной задолженности по ЖКХ. Отдельная статья расходов — обновление парка коммунальной техники в муниципалитетах. «Такие заявки поступают практически от всех территорий. Будем предлагать им заключать договоры лизинга», — сообщил Владимир Терешков. Заседания согласительных комиссий начнутся 15 сентября.
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