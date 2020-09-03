03 сентября 2020

«ЕР» приостановила членство скандального свердловского мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, мартьянов павел
Павел Мартьянов по-прежнему исполняет обязанности мэра Богдановича Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское отделение «Единой России» приостановило членство в партии мэра Богдановического городского округа Павла Мартьянова. Как пояснили URA.RU в областном исполкоме, это связано с расследованием в отношении чиновника уголовного дела.

«Членство в партии приостановлено до решения суда. В случае обвинительного приговора он будет исключен, в случае оправдательного — восстановлен», — пояснил замглавы исполкома Максим Бестфатер. Как писало URA.RU, 5 августа Павла Мартьянова задержали прямо в мэрии и увезли на допрос в следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. После этого мэр был отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время Мартьянов исполняет должностные обязанности. Предполагается, что дело получит развитие в октябре—ноябре 2020 года.

Источники агентства сообщают, что уголовное дело против чиновника не связано с его текущей работой. Речь идет о разногласиях с бывшим бизнес-партнером. Следствие располагает видео, на котором запечатлен некий разговор, рассказал инсайдер. Известно, что одновременно с задержанием главы муниципалитета силовики опрашивали местного бизнесмена Павла Вахно, у которого, по данным инсайдеров, были общие интересы с мэром.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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