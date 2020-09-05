Врач оценила влияние смартфона на память человека

Частое использование смартфонов может стать причиной ухудшения памяти. Об этом предупредила врач-терапевт Олеся Набокова.
«Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием», — рассказала врач агентству «Прайм». Также гаджет обеспечивает свободный доступ к информации, из-за чего пользователь запоминает факты гораздо хуже.
Более серьезное влияние смартфоны оказывают на детей. При активном использовании телефона у ребенка замедляется реакция на световые и звуковые сигналы, возрастает число ошибок при письме, снижаются работоспособность, память и внимание.
Чтобы минимизировать негативный эффект от смартфонов, Набокова советует реже использовать их и не забывать о разминках. Например, минутные растяжки рук, запястий, шеи и плеч. Спать рекомендуется не менее восьми часов, уточняет «
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