28 августа 2020

Россиян предупредили об опасности зарядных устройств

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский тестирует новые трамваи. Екатеринбург, розетка, usb, сотовый телефон, зарядное устройство, подзарядка
Косарев рассказал, что заряд смартфона не должен опускаться до нуля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зарядные устройства нельзя оставлять включенными в розетку, так как это может вызвать возгорание. Об этом рассказал директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра», — цитирует агентство «Прайм» Косарева. Из-за такой погоды напряжение в сети может быть нестабильным, и произойдет возгорание.

Косарев добавил, что зарядное устройство, включенное в розетку, могут сжевать домашние животные. Это часто вызывает у них серьезные проблемы со здоровьем. Особо опасны провода для маленьких детей, которые могут взять их в рот.

Косарев рассказал, что заряд смартфона не должен опускаться до нуля. Также нельзя заряжать телефон до 100%. «Самый оптимальный вариант — поддерживать заряд в 20-80%», — подчеркнул эксперт.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные технологии» Леонтий Букштейн советовал не запускать несколько приложений на смартфоне одновременно, передает RT. По его словам, фоновая работа приложений снижает время работы аккумулятора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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