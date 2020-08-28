Зарядные устройства нельзя оставлять включенными в розетку, так как это может вызвать возгорание. Об этом рассказал директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.
«Не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра», — цитирует агентство «Прайм» Косарева. Из-за такой погоды напряжение в сети может быть нестабильным, и произойдет возгорание.
Косарев добавил, что зарядное устройство, включенное в розетку, могут сжевать домашние животные. Это часто вызывает у них серьезные проблемы со здоровьем. Особо опасны провода для маленьких детей, которые могут взять их в рот.
Косарев рассказал, что заряд смартфона не должен опускаться до нуля. Также нельзя заряжать телефон до 100%. «Самый оптимальный вариант — поддерживать заряд в 20-80%», — подчеркнул эксперт.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные технологии» Леонтий Букштейн советовал не запускать несколько приложений на смартфоне одновременно, передает RT. По его словам, фоновая работа приложений снижает время работы аккумулятора.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.