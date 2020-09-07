В Пермском крае за сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 сентября — 272-й день с момента выявления коронавируса и 182-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 030 690 (+5 185) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 8275 (+56) человек, выздоровело 5737 (+12) пациентов, зафиксировано 353 летальных исхода (221 — непосредственно от COVID-19).

В Пермском крае коронавирус выявлен у трех детей. COVID-19 подтвержден у двух мальчиков и одной девочки . Также за минувшие сутки коронавирусом заразились 19 мужчин и 34 женщины. Ежесуточный прирост числа заболевших составил 0,7%, а коэффициент распространения инфекции продолжает держаться выше единицы. Это означает, что общая динамика числа заболевших COVID-19 в регионе увеличивается.

Коронавирус выявлен в 15 муниципалитетах региона. Больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Перми (31 случай). В Александровске, Кизеле, Чернушке и Пермском районе — по три случая заражения коронавирусом, в Лысьве, Осе и Чусовом — по два. Еще по одному случаю заболевания COVID-19 подтверждено в Губахе, Кунгуре, Чайковском, Краснокамске, Чердыни, Юрле и Кунгурском районе.

Пермские медики жалуются на отсутствие «ковидных» выплат. Речь идет про частную «Городскую поликлинику», которая не производит своим сотрудникам стимулирующих выплат. Медики заявляют, что им обещали «ковидные» деньги в июне, июле и августе, но до сих пор ничего не перевели. Главврач медучреждения Александр Займенцев утверждает, что проблема в министерстве здравоохранения, которое не перечисляет средства.

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев ушел на карантин. У высокопоставленного чиновника подозревают коронавирус. В министерстве подтверждают тот факт, что Кокорев находится на больничном, но не называют причину. На время отсутствия министра его обязанности исполняет заместитель Артем Балахнин.

Пермяков штрафуют чаще других уральцев за нарушение коронавирусных ограничений. В среднем, за пять месяцев действия ограничений к ответственности привлекли каждого 125 жителя региона (по регионам Большого Урала — каждого 149). Протоколы составляют по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил при введении режима повышенной готовности. Штраф составляет от одной тысячи до 30 тысяч рублей.