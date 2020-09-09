Названы условия изменения приговора Ефремову

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Спектакль
По словам Татаровича, Ефремова могут перевести в колонию-поселение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, сможет уменьшить свой срок, если сменит адвоката и откажется от скандализированной защиты. Об этом заявил адвокат Игорь Татарович.

«Думаю, что при грамотной, взвешенной и не скандализированной защите у Ефремова есть хорошие шансы на снижение срока наказания», — цитирует ТАСС Татаровича. По его словам, в таком случае Ефремова могут перевести в колонию-поселение. Татарович отметил, что решение суда по делу актера очень строгое. Поэтому у Ефремова есть шансы на смягчение приговора.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за совершение смертельного ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. По словам Ефремова, адвокат Эльман Пашаев подставил его, передает «Национальная служба новостей». Актер заявил, что доверяет только жене Софье Кругликовой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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