Жириновский рассказал о четырех заболеваниях России

Владимир Жириновский уверен, что порядок в головах россиян будет только тогда, когда получится избавиться от «вирусов» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия поражена четырьмя заболеваниями, которые называются Украина, Белоруссия, Ефремов и Навальный. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Украина уже шесть лет дымит, Белоруссия вот-вот задымит, [актер Михаил] Ефремов — в тюрьме, а [блогер Алексей] Навальный — в больничной палате», — написал в своем telegram-канале Жириновский. По мнению лидера ЛДПР, порядка в головах россиян не будет до тех пор, пока не удастся вылечить эти «вирусы». По его словам, все может закончиться «беспорядком в желудках, а потом и ноги наши пойдут в другую сторону».

Сюжеты, о которых говорит Жириновский, это революция на Украине 2014-го года, и протесты в Белоруссии, которые проходят в стране с 9 августа. История с Ефремовым — признание его виновным в смертельном ДТП. История с Навальным — госпитализация блогера, из-за которой Запад может ввести новые санкции для России.

Ранее Владимир Жириновский предложил провести парад дружбы в Минске с участием «русских патриотов», напоминает телеканал 360. До этого политик призывал Лукашенко не участвовать в выборах в Белоруссии, передает «Пятый канал».