Десятки пермских школ закрыли классы на карантин

В школах выявлены заразившиеся коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае 35 школ отправили учеников на дистанционное обучение. По информации министерства здравоохранения Пермского края, у школьников выявлен коронавирус.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена деятельность 59 классов в 35 образовательных учреждениях Пермского края. В разобщенных классах установлены по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия», — информирует краевой минздрав.

Указано, что случаи заражения выявлены в образовательных учреждениях Перми, Соликамска, Березников, Кудымкара, Юсьвы, Барды, Чайковского, Кунгура, Чердынского и Октябрьского городских округов. Контактировавшие с зараженными учениками одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно.

За сутки в крае выявлено 67 инфицированных COVID-19. Количество заражений растет четвертый день подряд (16 сентября — 64 человека, 15 сентября — 61, 14 сентября — 58, 13 сентября — 57). Общее число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 8877.