16 сентября 2020
15 сентября 2020

Десятки пермских школ закрыли классы на карантин

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Онлайн-трансляция последнего звонка в Школе №23. Екатеринбург, учитель, школа23, онлайн трансляция, преподаватель, пустой класс, выпускной2020
В школах выявлены заразившиеся коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае 35 школ отправили учеников на дистанционное обучение. По информации министерства здравоохранения Пермского края, у школьников выявлен коронавирус.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлена деятельность 59 классов в 35 образовательных учреждениях Пермского края. В разобщенных классах установлены по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия», — информирует краевой минздрав.

Указано, что случаи заражения выявлены в образовательных учреждениях Перми, Соликамска, Березников, Кудымкара, Юсьвы, Барды, Чайковского, Кунгура, Чердынского и Октябрьского городских округов. Контактировавшие с зараженными учениками одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно.

За сутки в крае выявлено 67 инфицированных COVID-19. Количество заражений растет четвертый день подряд (16 сентября — 64 человека, 15 сентября — 61, 14 сентября — 58, 13 сентября — 57). Общее число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 8877.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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