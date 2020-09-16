Уже сутки жителям Аши приходится жить без электричества Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В городе Аша (Челябинская область) почти сутки сидят без электричества жители нескольких кварталов. В холодильниках начали портиться продукты, стариков и детей приходится увозить к родственникам, рассказал URA.RU местный житель Евгений Ильенко.

«В 16:30 будут сутки, как света нет. До электросетей не дозвониться. Отопление и питание в доме парализованы. У нас маленькие дети, вынуждены были увезти их к родственникам в другой район. Это постоянная проблема города, а на дворе зима начинается», — пожаловался читатель.

Ситуацию оживленно обсуждают и в соцсетях. «Мы сидим без света с четырех часов вчерашнего вечера. У всех потекли и растаяли холодильники, продукты пропадают. Кто-нибудь это возместит? Никто не может согреть еду, дети приходят со школы и уходят голодные», — пишет Dianochka Usmanova в группе «Аша | VКурce» в «ВК». «А где наши избранники, мэр, глава района и прочие депутаты? Не люди должны звонить, а они должны требовать. Не власть, а недоразумение какое-то», — возмущается Юрий Ипатьев.

«Вчера был сильный ветер и дождь, вышло из строя оборудование. Сейчас энергетики активно работают над устранением неполадок», — рассказали URA.RU в администрации Ашинского района. Но назвать время, когда аварию ликвидируют, затруднились даже примерно. По расчетам ОАО «МРСК Урала», дать свет должны были еще в 11 часов утра. Однако сейчас электричество отсутствует, помимо Горки, в кварталах Дорожник и Энергетик, поселках Первомайском, Точильном и на двух десятках городских улиц. В общей сложности это несколько сотен домов.