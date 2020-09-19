Трамп заявил, что Путин завидует США

По мнению Трампа, Путин завидует военной мощи США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава России Владимир Путин завидует США из-за мощного оружия. В этом уверен американский президент Дональд Трамп.

«Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел […] Я просто говорю вам, что президент [России Владимир] Путин и председатель КНР [Си] Цзиньпин… Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем», — цитирует Трампа ТАСС.

Лидер страны подчеркнул, что всего за 3,5 года США восстановили потрясающую мощь ВС США. При этом Трамп выразил надежду, что оружие никогда не придется использовать.

Ранее американский президент обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что данные об одной из лучших существующих гиперзвуковых ракет утекли к России. Глава США утверждает, что недавно появившаяся российская ракета сделана именно по американским технологиям. Однако Обама считает, что президент сейчас делает все, чтобы просто повысить шансы на переизбрание, рассказали в агентстве Nation News.