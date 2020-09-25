Глава России Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин собирается провести переговоры с США — Турция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт — Песков заявил о «Новичке» — Россия откроет границы с Чехией — евро и доллар рекордно подорожали — ФАС отрегулирует цены на противоковидные препараты — МРОТ будет повышен с 2021 года. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Путин планирует провести переговоры с США

Президент России Владимир Путин призвал обсудить с США перезагрузку отношений в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Турция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт

Спецслужбы Турции перебросили в Азербайджан боевиков для участия в возможном конфликте с Арменией. Члены группировки прибыли в Баку.

Песков заявил об уничтожении «Новичка»

Россия выполнила все свои обязательства по конвенции о запрещении химоружия, и весь запас «Новичка» был уничтожен на территории России под международный протокол. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия возобновляет авиасообщение с Чехией

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить авиарейсы между Москвой и Прагой с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству пражского аэропорта.

Курсы доллара и евро рекордно выросли

Доллар впервые со 2 апреля превысил цену в 78 рублей. Курс евро перешел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. На таких отметках завершились торги Московской биржи.

ФАС проверит цену на лекарство от коронавируса, Москва уходит на карантин

Федеральная антимонопольная служба РФ будет регулировать цены на препараты от COVID. Cейчас их вносят в список жизненно важных лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В то же время в стране зафиксировали 7 212 новых случаев заражения, что является рекордным показателем с июня.

В Москве треть сотрудников мэрии уходят на удаленный режим работы. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

В России повысят МРОТ

Власти одобрили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 2021 года. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Со следующего года его поднимут на 5,5%.

Россию ждет всплеск безработицы

В России ожидается серьезный рост количества безработных, весной 2021 года, после отмены некоторых мер поддержки бизнеса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

Многодетные семьи могут получить дополнительную льготу

Дети из многодетных семей могут получить преимущество при поступлении в вузы. Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.