Самое важное в России и в мире на 25 сентября. Путин готов на диалог с США, Песков заявил об уничтожении «Новичка», рубль рекордно упал на бирже

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Глава России Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин собирается провести переговоры с США — Турция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт — Песков заявил о «Новичке» — Россия откроет границы с Чехией — евро и доллар рекордно подорожали — ФАС отрегулирует цены на противоковидные препараты — МРОТ будет повышен с 2021 года. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 25 сентября — в обзоре URA.RU:

Путин планирует провести переговоры с США

Турция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт

Песков заявил об уничтожении «Новичка»

  • Россия выполнила все свои обязательства по конвенции о запрещении химоружия, и весь запас «Новичка» был уничтожен на территории России под международный протокол. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия возобновляет авиасообщение с Чехией

Курсы доллара и евро рекордно выросли

  • Доллар впервые со 2 апреля превысил цену в 78 рублей. Курс евро перешел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. На таких отметках завершились торги Московской биржи.

ФАС проверит цену на лекарство от коронавируса, Москва уходит на карантин

В России повысят МРОТ

Россию ждет всплеск безработицы

Многодетные семьи могут получить дополнительную льготу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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