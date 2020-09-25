Путин собирается провести переговоры с США — Турция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт — Песков заявил о «Новичке» — Россия откроет границы с Чехией — евро и доллар рекордно подорожали — ФАС отрегулирует цены на противоковидные препараты — МРОТ будет повышен с 2021 года. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 25 сентября — в обзоре URA.RU:
Путин планирует провести переговоры с США
- Президент России Владимир Путин призвал обсудить с США перезагрузку отношений в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Турция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт
- Спецслужбы Турции перебросили в Азербайджан боевиков для участия в возможном конфликте с Арменией. Члены группировки прибыли в Баку.
Песков заявил об уничтожении «Новичка»
- Россия выполнила все свои обязательства по конвенции о запрещении химоружия, и весь запас «Новичка» был уничтожен на территории России под международный протокол. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия возобновляет авиасообщение с Чехией
- Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить авиарейсы между Москвой и Прагой с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству пражского аэропорта.
Курсы доллара и евро рекордно выросли
- Доллар впервые со 2 апреля превысил цену в 78 рублей. Курс евро перешел отметку в 91 рубль впервые с февраля 2016 года. На таких отметках завершились торги Московской биржи.
ФАС проверит цену на лекарство от коронавируса, Москва уходит на карантин
- Федеральная антимонопольная служба РФ будет регулировать цены на препараты от COVID. Cейчас их вносят в список жизненно важных лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- В то же время в стране зафиксировали 7 212 новых случаев заражения, что является рекордным показателем с июня.
- В Москве треть сотрудников мэрии уходят на удаленный режим работы. Об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин.
В России повысят МРОТ
- Власти одобрили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 2021 года. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Со следующего года его поднимут на 5,5%.
Россию ждет всплеск безработицы
- В России ожидается серьезный рост количества безработных, весной 2021 года, после отмены некоторых мер поддержки бизнеса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.
Многодетные семьи могут получить дополнительную льготу
- Дети из многодетных семей могут получить преимущество при поступлении в вузы. Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме.
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