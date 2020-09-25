25 сентября 2020

Екатеринбург срочно готовит больницы ко второй волне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, коридор больницы, защитные очки, защитная маска, защитная одежда, больница, covid-19, covid19, ковид, противочумной костюм
Бороться с COVID будут в одном из корпусов ГКБ №6 Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Один из корпусов ГКБ №6 в Екатеринбурге перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской среде.

«ГКБ №6, один из корпусов переводят под ковидарий», — сообщил источник агентства. Дозвониться до приемной главного врача учреждения по указанному на сайте номеру телефона не удалось.

URA.RU обратилось за подтверждением информации в региональный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стали разворачивать дополнительные мощности для борьбы с коронавирусом. Так, новый статус уже получила ГКБ №3.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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