Екатеринбург срочно готовит больницы ко второй волне коронавируса

Один из корпусов ГКБ №6 в Екатеринбурге перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской среде.
«ГКБ №6, один из корпусов переводят под ковидарий», — сообщил источник агентства. Дозвониться до приемной главного врача учреждения по указанному на сайте номеру телефона не удалось.
URA.RU обратилось за подтверждением информации в региональный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стали разворачивать дополнительные мощности для борьбы с коронавирусом. Так, новый статус уже получила ГКБ №3.
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