Послы челябинского губернатора поехали в Озерск выбирать мэра

Алексей Текслер (слева) согласовал Евгения Щербакова на пост мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал трех своих представителей в конкурсную комиссию по выбору мэра Озерска. В комиссию вошли вице-губернатор Станислав Мошаров, начальник управления внутренней политики Виталий Шиков и начальник управления госслужбы правительства региона Татьяна Язовских.

Соответствующее распоряжение подписала первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Представителей комиссии согласовал губернатор, а так как сейчас он находится в командировке в Москве, документ подписала как и. о. главы его первый заместитель», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 30 сентября, итоговое — 1 октября. 2 октября депутаты горсобрания изберут мэра из числа кандидатов, отобранных комиссией. Как сообщили URA.RU в мэрии Озерска, действующий глава города Евгений Щербаков уже подал документы для участия в конкурсе. «Кандидатура Щербакова согласована с Текслером, и он будет переизбран», — рассказал URA.RU источник в резиденции губернатора.