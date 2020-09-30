Назначен суд над свердловским депутатом, обвиняемым в убийстве

Депутату грозит до двух лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначена дата начала судебного разбирательства над депутатом заксобрания Свердловской области от ЛДПР Александром Коркиным, обвиняемым в убийстве. Об этом URA.RU сообщили в суде Серова.

«Первое заседание назначено на 13 октября в 14.30», — рассказали в суде. Дело будет рассматривать судья Екатерина Щербина.

Ранее URA.RU рассказывало, что 5 сентября 2019 года во время прогулки на катере по реке Лозьва был ранен в голову предприниматель из Екатеринбурга Сергей Титов. Тогда компания отмечала окончание подготовки к выборам в Госдуму. В больнице Серова пострадавшего прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга, после чего Титова доставили в ГКБ №40 столицы Урала, а спустя время перевезли в больницу его родного Карпинска, где он и скончался.

Участники банкета утверждали, что произошел самострел: якобы Титов потянулся к ружью и случайно зацепил курок. Но эксперты пришли к выводу, что стрелял депутат Коркин. Обвинение предъявлено депутату по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Между тем Коркин отрицает свою вину, он даже поначалу отрицал свое присутствие на катере. URA.RU подробно рассказывало об этом инциденте. Также отрицал свое присутствие на катере и кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому округу от «Справедливой России» Алексей Коровкин. В полиции зафиксировано, что о случившемся им сообщил Коровкин. Однако политик заявил URA.RU, что это звонил его тезка-двойник, а его там не было.