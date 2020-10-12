В Екатеринбурге будут проводиться рейды на транспорте для предупреждения горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области рекорд заболевших COVID — в Новоуральске заболели сотрудники крупного предприятия — глава региона Евгений Куйвашев проверит стройки объектов Универсиады — ФСБ взяла под контроль дело о слежке за парламентариями. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

Установлен антирекорд по коронавирусу

За неделю в Екатеринбурге зафиксировано более двух тысяч человек, заболевших коронавирусом. Такими данными с URA.RU поделился высокопоставленный источник, близкий к свердловскому Роспотребнадзору.

В то же время в Екатеринбурге проводятся рейды по выявлению горожан, которые не соблюдают масочный режим.

В «урановом» городе произошла вспышка коронавируса

В Новоуральске 40 сотрудников Уральского электрохимического комбината заболели коронавирусом. Об этом сообщил гендиректор предприятия Александр Белоусов.

Глава области проконтролирует стройку объектов Универсиады

Губернатор Евгений Куйвашев 14 октября проведет совещание по строительству объектов Универсиады. Также Куйвашев посетит Верхнюю Пышму, где идет строительство Дворца Самбо, который будет использован во время студенческих игр.

Силовики будут разбираться с группой, которая следит за спикером гордумы

Глава управления ФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев взял под контроль расследование уголовного дела в отношении группировки, которая следит за спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным и советником губернатора Анатолием Шараповым. По данным источника URA.RU, Зиновьев «создал рабочую группу» по выяснению обстоятельств дела.