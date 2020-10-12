12 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 13 октября. Сотрудники предприятия Росатома заболели коронавирусом, губернатор проинспектирует стройки Универсиады

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Челябинск, общественный транспорт, медицинская маска, пассажиры
В Екатеринбурге будут проводиться рейды на транспорте для предупреждения горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области рекорд заболевших COVID — в Новоуральске заболели сотрудники крупного предприятия — глава региона Евгений Куйвашев проверит стройки объектов Универсиады — ФСБ взяла под контроль дело о слежке за парламентариями. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 октября — в обзоре URA.RU:

Установлен антирекорд по коронавирусу

  • За неделю в Екатеринбурге зафиксировано более двух тысяч человек, заболевших коронавирусом. Такими данными с URA.RU поделился высокопоставленный источник, близкий к свердловскому Роспотребнадзору.
  • В то же время в Екатеринбурге проводятся рейды по выявлению горожан, которые не соблюдают масочный режим.

В «урановом» городе произошла вспышка коронавируса

Глава области проконтролирует стройку объектов Универсиады

Силовики будут разбираться с группой, которая следит за спикером гордумы

  • Глава управления ФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев взял под контроль расследование уголовного дела в отношении группировки, которая следит за спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным и советником губернатора Анатолием Шараповым. По данным источника URA.RU, Зиновьев «создал рабочую группу» по выяснению обстоятельств дела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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