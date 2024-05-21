В Екатеринбурге заблокировали аккаунт фестиваля «Стенограффия». Скрин

21 мая 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

«Стенограффия» — масштабный фестиваль уличного искусства, ради которого в Екатеринбург приезжают художники со всего мира Фото: Размик Закарян © URA.RU Instagram-аккаунт (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который проходит в Екатеринбурге, оказался заблокирован. По какой причине, организаторы не понимают. «На аккаунт было подписано больше 13 тысяч человек — это все живые люди, которых мы набрали за несколько лет. Сейчас пытаемся восстановить доступ, ищем разные способы. Говорят, что это может быть просто системный сбой, ничего противозаконного мы не публиковали. Обидно, если аккаунт будет потерян», — рассказала URA.RU пресс-секретарь «Стенограффии» Екатерина Кизюн. Также оказался заблокирован аккаунт «фестиваля гедонизма и хорошей жизни» Sandarina. Фестиваль уличного искусства стартовал в Екатеринбурге 1 мая и завершится лишь 31 декабря. Активная фаза мероприятия, как правило, проходит в июле. Скрин: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Instagram-аккаунт (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который проходит в Екатеринбурге, оказался заблокирован. По какой причине, организаторы не понимают. «На аккаунт было подписано больше 13 тысяч человек — это все живые люди, которых мы набрали за несколько лет. Сейчас пытаемся восстановить доступ, ищем разные способы. Говорят, что это может быть просто системный сбой, ничего противозаконного мы не публиковали. Обидно, если аккаунт будет потерян», — рассказала URA.RU пресс-секретарь «Стенограффии» Екатерина Кизюн. Также оказался заблокирован аккаунт «фестиваля гедонизма и хорошей жизни» Sandarina. Фестиваль уличного искусства стартовал в Екатеринбурге 1 мая и завершится лишь 31 декабря. Активная фаза мероприятия, как правило, проходит в июле.