Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В свои 84 года умер генконструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин
В свои 84 года умер генконструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин Фото:

Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин, Ключевой участник проекта по созданию системы управления для ракет семейства «Союз-2» скончался в 84 года. Об этом сообщил «Роскосмос».

«С прискорбием сообщаем о том, что 21 мая 2024 года после продолжительной болезни ушел из жизни генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Федорович Дерюгин», — сообщила госкорпорация в своем telegram-канале. Они отметили заслуги Дерюгина, заявив, что он внес огромный вклад в развитие ракетной техники.

В «Роскосмосе» отметили его широкую инженерную эрудицию и способность принимать оптимальные решения в сложных производственных ситуациях. Там же сообщили, что он всегда решал наиболее сложные и актуальные задачи создания ракетной техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин, Ключевой участник проекта по созданию системы управления для ракет семейства «Союз-2» скончался в 84 года. Об этом сообщил «Роскосмос». «С прискорбием сообщаем о том, что 21 мая 2024 года после продолжительной болезни ушел из жизни генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Федорович Дерюгин», — сообщила госкорпорация в своем telegram-канале. Они отметили заслуги Дерюгина, заявив, что он внес огромный вклад в развитие ракетной техники. В «Роскосмосе» отметили его широкую инженерную эрудицию и способность принимать оптимальные решения в сложных производственных ситуациях. Там же сообщили, что он всегда решал наиболее сложные и актуальные задачи создания ракетной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...