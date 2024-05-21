Умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин, Ключевой участник проекта по созданию системы управления для ракет семейства «Союз-2» скончался в 84 года. Об этом сообщил «Роскосмос».
«С прискорбием сообщаем о том, что 21 мая 2024 года после продолжительной болезни ушел из жизни генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Федорович Дерюгин», — сообщила госкорпорация в своем telegram-канале. Они отметили заслуги Дерюгина, заявив, что он внес огромный вклад в развитие ракетной техники.
В «Роскосмосе» отметили его широкую инженерную эрудицию и способность принимать оптимальные решения в сложных производственных ситуациях. Там же сообщили, что он всегда решал наиболее сложные и актуальные задачи создания ракетной техники.
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