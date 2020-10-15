В свердловском городе сдали самый дорогой эко-парк

Парк прилегает к микрорайону, где живет треть населения Нижнего Тагила пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле отчитались о завершении самого затратного проекта благоустройства — экопарка в микрорайоне «Муринские пруды». Как сообщили URA.RU в мэрии, рекультивация пустыря площадью в 7,5 га обошлась бюджету в 95 млн рублей, причем, более 83 млн рублей было перечислено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работу оценил первый замгубернатора Алексей Орлов. «Парк построен в соответствии с пожеланиями жителей рядом с новой школой на 1 200 мест — это очень важно. Сегодня обсуждается инициатива, чтобы первоклассники могли посадить дерево с именной табличкой, и все 11 лет за деревом следить. Через 10 лет здесь появится дубовая роща или яблоневая аллея», — прокомментировал Алексей Орлов.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в прилегающем микрорайоне проживает около 100 тысяч человек. Между тем, на территории до сих пор не было никакого общественного пространства. «Надо было видеть эти просящие глаза, когда мы начали обсуждать проект благоустройства. При поддержке областных властей, при поддержке жителей в микрорайоне появился великолепный сквер, в котором каждый желающий сможет посадить дерево. Территория очень большая. Через 10-15 лет здесь может появиться и липовая роща, и дубовая аллея, и яблоневый сад», — рассказал Владислав Пинаев. Он добавил, что в парке будет построена лыжная база.

Кроме того, в парке спроектированы места для прогулок, велотренировок, игровые аттракционы для детей выполнены только из натуральных материалов, создана сопутствующая инфраструктура и система видеонаблюдения, разбито более 50 тысяч кв. метров зеленых газонов.