Уроженец Перми убил и обезглавил женщину в Подмосковье

Подозреваемый на допросе сознался, что совершил убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранители Московской области задержали жителя Перми, обезглавившего женщину. Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета РФ.

«Правоохранители задержали жителя Перми, который жестоко убил 31-летнюю женщину в ноябре прошлого года», — передает издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение ведомства. Подозреваемый на допросе сознался, что совершил убийство. На момент задержания ему исполнился 51 год.

В сентябре этого года на берегу реки Нерская (Московская область) обнаружили обезглавленное тело жительницы Тывы. Она пропала в Москве в ноябре 2019 года. В город она приехала по работе. Убийца нанес ей 13 ножевых ранений во время распития алкоголя.

Убийца ожидает суда. Его могут приговорить к заключению на срок от 6 до 16 лет в соответствии со 105 статьей УК РФ.