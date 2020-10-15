15 октября 2020
14 октября 2020

Уроженец Перми убил и обезглавил женщину в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Подозреваемый на допросе сознался, что совершил убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранители Московской области задержали жителя Перми, обезглавившего женщину. Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета РФ.

«Правоохранители задержали жителя Перми, который жестоко убил 31-летнюю женщину в ноябре прошлого года», — передает издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение ведомства. Подозреваемый на допросе сознался, что совершил убийство. На момент задержания ему исполнился 51 год.

В сентябре этого года на берегу реки Нерская (Московская область) обнаружили обезглавленное тело жительницы Тывы. Она пропала в Москве в ноябре 2019 года. В город она приехала по работе. Убийца нанес ей 13 ножевых ранений во время распития алкоголя.

Убийца ожидает суда. Его могут приговорить к заключению на срок от 6 до 16 лет в соответствии со 105 статьей УК РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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