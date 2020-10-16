Пушков ответил Эрдогану за слова о Крыме

Россию и Турцию можно назвать партнерами, однако о союзе между странами речи не идет, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией указывает на то, что Москва и Анкара — не стратегические партнеры. Об этом в своем Telegram написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским… пообещал вместе с Украиной „поддерживать крымских татар“ (а как она их „поддерживает“, все прекрасно знают)… у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком „союзе“ речь и близко идти не может», — написал Пушков. При этом сенатор заметил, что между Россией и Турцией возможно партнерство. Сравнивать отношения Анкары и Москвы с контактами Турции и Украины неправильно, заявил Пушков. Он уверен, что Киев и Анкару связывают только туризм, Черное море и тема Крыма. «Никакой роли в Средиземном море, на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье и других регионах, важных для Турции, Украина не играет», — заключил сенатор.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Во время брифинга с Владимиром Зеленским турецкий лидер выступил за «территориальную целостность Украины».

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинством голосов жители полуострова проголосовали за то, чтобы стать вернутся в состав РФ. В Кремле неоднократно заявляли, что полуостров никогда не будет разменной картой в каких бы то ни было политических спорах.