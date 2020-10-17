Ветеран полиции предсказал крах системы из-за реформы МВД

Реформа МВД приведет к увольнению профессионалов и увеличению преступности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Система МВД потеряет профессиональных сотрудников, если состоится обсуждаемая реформа. Также произойдет упадок системы из-за высокой нагрузки на оставшиеся кадры. Об этом в беседе с URA.RU заявил президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев, комментируя предложение Минфина РФ об изменении системы МВД.

«После реформ мы теряем лучшие свои кадры — „золотой фонд“ профессионалов, которых после даже маленьких оргштатных изменений, по разным причинам, вынуждают увольняться», — заявил Лобарев. При этом он уточнил, что хорошие профессионалы системе необходимы, так как преступность наращивает темпы и совершенствуется с каждым днем.

По мнению собеседника, любое изменение системы МВД приводит к побочным негативным последствиям. Совершенствовать необходимо, но делать это надо постепенно, считает Лобарев.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложило провести реформу органов внутренних дел. В соответствии с ней, число сотрудников снизится на 10%, прекратится ежегодная индексация пенсий сотрудников, а сам пенсионный возраст за выслугу лет увеличится с 20 до 25 лет.