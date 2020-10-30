В госпитале Росгвардии 30 октября из-за коронавируса умер начальник управления лицензионно-разрешительной системы работы службы Максим Пузыня. Об этом URA.RU сообщили его сослуживцы.
«В ночь на пятницу от коронавируса умер начальник управления лицензионно-разрешительной системы Росгвардии по Екатеринбургу Максим Пузыня», — сообщают сослуживцы. Отмечается, что Пузыню долгое время лечили дома и не госпитализировали. Его доставили в больницу, только когда состояние здоровья резко ухудшилось. «В госпитале легкие сгорели за три дня», — добавили сослуживцы.
Пузыня отвечал за выдачу лицензий на оружие. Также он выдавал разрешение на торговлю оружием юридическим лицам в России. В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области URA.RU сообщили, что не владеют информацией о происшествии. Агентство направило запрос о происшествии в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области.
Ранее заместитель начальника кадров управления МВД Екатеринбурга Данил Халимов умер, четыре дня пролежав на аппарате искусственной вентиляции легких. Знакомый полицейского рассказал, что у него «сгорели легкие». Халимову диагностировали ОРВИ, а получить результат теста на коронавирус он не успел.
Подписывайтесь на URA.RU в