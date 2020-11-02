02 ноября 2020

В Свердловской области бывший полицейский ограбил салон связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступник угрожал пистолетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Березовском Свердловской области осудили 29-летнего екатеринбуржца, который напал с пистолетом на салон сотовой связи, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным источников URA.RU, ограбление совершил бывший сотрудник полиции.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, преступник тщательно спланировал нападение — нашел маску, перчатки, подготовил травматический пистолет. В Березовском он обошел несколько салонов связи, чтобы выбрать подходящий. «Объект нападения осужденный выбрал исходя из того, что в нем отсутствовали охранники, работали только женщины и на момент совершения преступления не было посетителей», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Ворвавшись в магазин, он направил пистолет в сторону двух женщин-продавцов и потребовал дорогие сотовые телефоны, а затем скрылся. После нападения мужчина продал похищенные телефоны, стоимостью более 50 тысяч рублей.

По данным источника URA.RU в силовых структурах, Эдуард Иванов раньше служил в полиции. «Он работал участковым в Ленинском районе Екатеринбурга. На момент разбоя уже нет, но промежуток небольшой» — рассказал собеседник агентства. Известно также, что в день совершения нападения — 26 марта, — жену Иванова увезли в роддом и она родила ребенка.

В ходе предварительного следствия осужденный явился с повинной, возместил причиненный ущерб и извинился перед потерпевшими. Приговором городского суда за совершение разбоя (ст. 162 УК РФ) мужчине назначили три года колонии общего режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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