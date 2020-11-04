Юрия Карликанова обвинили в выводе 250 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредиторы вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова обвинили политика и его семью в незаконных действиях. Речь идет о выводе из фирмы «Регионснабсбыт», принадлежащей Карликановым и признанной банкротом, 250 млн рублей. Об этом сообщил URA.RU представитель конкурсного управляющего компании Евгений Чуркин.

По данным сервиса СБИС, формально 80% долей компании «Регионснабсбыт» принадлежит Юрию Карликанову, оставшаяся доля — его сыну Денису. 24 января 2015 года в фирме введено конкурсное производство. Одним из кредиторов является компания «Южуралтранс».

«В марте 2019 года компания „Южуралтранс“ обратилась в суд с заявлением о признании недействительными трех сделок по продаже комплекса „Челябинск-Сити“. Деньги от оплаты или продажи векселя в конкурсную массу „Регионснабсбыт“ не поступили. Мы требуем привлечь группу Карликанова к субсидиарной ответственности и вернуть сумму, вырученную от продажи здания, в конкурсное управление», — рассказал URA.RU Чуркин.

3 ноября на заседание арбитражного суда руководитель либо представитель общества «Альфа-Инвест», через которую вексель вернулся обратно, не явились. По данным конкурсного управляющего, никаких объяснений, которые были запрошены судом, компания не предоставила. Кроме того, Чуркин предоставил суду доказательства, что общество «Лидер», как конечный получатель векселя, является фирмой-однодневкой.

Арбитражный суд отложен на 9 ноября. Юрий Карликанов на звонки агентства не ответил.