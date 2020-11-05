Партия «Зеленая альтернатива» планирует получить один мандат в заксобрании Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Члены партии «Зеленая альтернатива» начали формировать пермскую региональную команду. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что партия намерена получить один мандат на выборах в заксобрание края в 2021 году.

«Сейчас члены „Зеленой альтернативы“ ищут сторонников в Перми, тех, кто будет работать в их штабе и заниматься агитацией», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что заявить о себе они планируют до конца ноября, чтобы успеть наработать узнаваемость для получения одного депутатского кресла в краевом парламенте на выборах 2021 года.

Пресс-секретарь «Зеленой альтернативы» Михаил Грачев сообщил URA.RU, что сейчас партия в первую очередь занимается подготовкой к выборам в Госдуму по всей стране. Он также пояснил, что кандидаты от партии, скорее всего, примут участие во всех выборах 2021 в региональные парламенты, включая пермский.

URA.RU рассказывало, что пермские политики в 2021 году планируют использовать такую же схему, как на выборах в 2020 году в Челябинске. Ожидается, что в Пермском крае, благодаря малым партиям, «Единой России» удастся сохранить большинство в региональном парламенте.