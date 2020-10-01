Челябинские выборы вдохновили пермских политиков

Пермские единороссы придумали, как сохранить большинство в краевом парламенте Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Пермские единороссы хотят сохранить контроль в новом составе заксобрания региона за счет депутатов из малых партий. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что на выборах в 2021 году в регионе реализуют такую же схему, как на сентябрьских выборах в Челябинске.

«Единороссы планируют сохранить большинство в заксобрании Прикамья, но сделать это не явно. Они помогут малым партиям пройти в парламент, но при этом представители этих партий будут действовать в интересах „Единой России“», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что все это будет преподноситься как либерализация политической системы.

Такая идея у пермских политических администраторов якобы появилась после сентябрьских выборов в Челябинское заксобрание. Там два мандата получили представители «Партии пенсионеров» и один — «Зеленой альтернативы». В беседе с корреспондентом URA.RU секретарь реготделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев заявил, что в 2021 году партия будет выдвигать и поддерживать своих кандидатов.

Доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон рассказал URA.RU, что считает возможным развитие событий по такому сценарию. Но при этом он полагает, что реализовать его будет сложно, поскольку в крае достаточно сильные оппозиционеры. «Если у „Единой России“ в списке будут сильные кандидаты, то такое возможно. Если же они не найдут людей для своей партии, то они точно не будут поддерживать еще и малые», — пояснил URA.RU политтехнолог Дмитрий Логинов.