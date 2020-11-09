Российские власти могли бы эффективнее тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на антикризисные меры. Таким мнением с URA.RU поделился бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев. Деньги из этого фонда называют «народными».
«С моей точки зрения оно (правительство РФ — прим. ред.) тратит явно недостаточно и идет неэффективным путем всякого рода льгот, каникул, отсрочек и так далее, а не прямой раздачи денег малоимущим и наиболее пострадавшим в ходе пандемии, как гражданам, так и секторам бизнеса», — объяснил URA.RU Нечаев.
По словам экс-министра экономики РФ, власти могли бы остановить спад российской экономики, если бы активнее расходовали средства из ФНБ. «Я думаю, что если бы его половину потратить эффективно на антикризисные мероприятия, то это было бы вполне допустимо и, более того, даже необходимо. Сейчас у нас пик заболеваемости, а правительство не решается вновь объявить локдаун, потому что налицо глубокий спад экономики, оно боится его усугубить», — отметил собеседник агентства.
Также Нечаев дал свою оценку, сколько должно тратить правительство страны из ФНБ, чтобы остановить падение экономики. «Это цифры достаточно условные и дискуссионные. Но я думаю, что, по крайней мере, триллион власти могли бы спокойно тратить в ближайшие несколько месяцев, ежемесячно», — сказал он. Экс-министр РФ добавил, что власти могут спокойно потратить половину народных денег для достижения необходимых целей.
Ранее сообщалось, что за октябрь объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 434 миллиарда рублей. На 1 ноября объем ФНБ составил 13 298 628,4 млн рублей, передает RNS.
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