Резервный фонд России потратил полтриллиона народных денег

За октябрь объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 434 миллиарда рублей. Это резервный фонд финансов страны, деньги в котором называют народными.
«По состоянию на 1 ноября 2020 г. объем ФНБ составил 13 298 628,4 млн. рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год», — говорится на сайте министерства финансов России. Объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 9,146 трлн руб., или 115,281 $ млрд (8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).
В долговые обязательства иностранным государствам вложено 3 миллиона долларов США. В привилегированные акции кредитных организаций заложено почти 279 миллионов рублей.
При этом совокупная сумма доходов от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2019 г. по 31 октября 2020 г. составляет 1 триллион долларов США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда составила 2 триллиона рублей.
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