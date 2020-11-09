Резервный фонд России потратил полтриллиона народных денег

Потрачено 434 миллиарда рублей народных денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За октябрь объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 434 миллиарда рублей. Это резервный фонд финансов страны, деньги в котором называют народными.

«По состоянию на 1 ноября 2020 г. объем ФНБ составил 13 298 628,4 млн. рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год», — говорится на сайте министерства финансов России. Объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 9,146 трлн руб., или 115,281 $ млрд (8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

В долговые обязательства иностранным государствам вложено 3 миллиона долларов США. В привилегированные акции кредитных организаций заложено почти 279 миллионов рублей.

При этом совокупная сумма доходов от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2019 г. по 31 октября 2020 г. составляет 1 триллион долларов США. Курсовая разница от переоценки средств Фонда составила 2 триллиона рублей.