Экс-министр экономики РФ: «Газпром» ждут новые проблемы в Европе

США обеспечат «Газпрому» проблемы на европейском рынке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Даже после выхода Европы из экономического кризиса проблемы «Газпрома» с европейскими партнерами не закончатся. Из-за политической ситуации в мире компании придется конкурировать с Америкой в поставках газа, объяснил URA.RU бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

«Ситуация в Европе может стабилизироваться, если вырастет спрос на газ по мере выхода западноевропейской экономики из кризиса. Но там есть другое отягчающее обстоятельство, это конкуренция с американским сжиженным газом, который они старательно Европе навязывают. Учитывая, что отношения с „Газпромом“ очень политизированные, не исключено, что какие-то потребители, например Польша, предпочтут американский сжиженный газ», — объяснил Нечаев. Экс-министр отметил, что в Польше от закупок у «Газпрома» уже почти отказались.

Из этого следует, что снижения тарифов россиянам ждать не стоит. Цены на потребительский газ пересматриваются каждые полгода, напомнил Нечаев. «Но факта снижения тарифов за всю современную историю отмечено не было», — заключил бывший министр.

31 августа появилась информация, что «Газпром» будет восполнять потери на европейском рынке за счет простых россиян. Тарифы на газ уже поднялись на 3%.

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