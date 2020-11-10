Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины. Видео

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Врач полагает, что ненужные исследования разоряют медицину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Жители России сами виноваты в нехватке самого необходимого при лечении в больницах. Это происходит из-за того, что многие проходят процедуры и исследования, которые им не нужны. Такого мнения придерживается Александр Мясников, телеведущий и главный врач московской больницы № 71.

«Потом мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать», — рассказал телеведущий на Tik-Tok-канале. Видео доктора публикует издание Lenta.ru.

По его словам, медицинские учреждения тратят слишком много средств, поэтому лучше будет воздержаться от ненужных обследований и методов лечения. Врач также пожаловался, что это разоряет российскую медицину.

В начале ноября Мясников рассказывал, что препараты от насморка вредны для здоровья. Врач считает, что капли стимулируют мышечный тонус и учащают сердцебиение, и они очень вредны для людей, страдающих заболеваниями сердца и гипертонией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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