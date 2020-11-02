02 ноября 2020

Мясников рассказал о страшных последствиях капель от насморка

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарства от насморка таят в себе опасность, заявил врач Фото: Анна Майорова © URA.RU

Препараты от насморка несут серьёзную угрозу для здоровья. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам теледоктора, все эти лекарства стимулируют мышечный тонус и учащают сердцебиение. «Если сердечник или гипертоник переусердствует с сосудосуживающими препаратами, то это может привести к реальным проблемам с сердцем, к нарушению ритма», — сказал Мясников. По его словам, пожилые люди с нарушением ритма сердца часто попадают в больницу из-за того, что используют лекарства от насморка.

Ранее Мясников перечислил пять бесполезных народных методов лечения, которые могут спровоцировать новую болезнь. Среди них — капли в нос из чеснока и лука. Они, как отметил доктор, не помогут избавиться от гриппа и насморка. Лучше всего промывать нос физраствором или морской водой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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