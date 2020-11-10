Пермские авиадвигатели установили на новый российский авиалайнер МС-21 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские двигатели пройдут обкатку на новом авиалайнере — регион потратит миллиарды на борьбу с COVID — жители Чайковского жалуются на свалку — колонию в Соликамске проверит начальство ГУФСИН. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

Построен новейший авиалайнер с пермскими двигателями

Завершена постройка первого опытного пассажирского лайнера МС-21 с пермскими двигателями ПД-14. Его прозвали «убийцей Боингов». Сейчас самолет готовят к первому полету.

Край потратит миллиарды на борьбу с коронавирусом

Власти региона направят на борьбу с коронавирусом почти 15 млрд рублей. Это как собственные средства, так и деньги, которые выделил краю федеральный центр.

В Чайковском образовалась стихийная свалка

Под окнами жилых домов на улицах Вокзальная и Кабалевского в Чайковском управляющая компания оставила мусор из подвалов домов. Жителям пояснили, что мусор везти некуда, из-за закрытого полигона ТБО.

Руководство ГУФСИН проверит колонию в Соликамске

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь проведет проверку колонии №1 в Соликамске после публикации URA.RU, в которой говорилось о том, что заболевших коронавирусом осужденных изолируют в ШИЗО и туалетах.