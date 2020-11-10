10 ноября 2020
09 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 11 ноября. Построен авиалайнер с пермскими двигателями, на борьбу с коронавирусом потратят миллиарды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, ангар, двигатель самолета, ремонтный цех, техобслуживание
Пермские авиадвигатели установили на новый российский авиалайнер МС-21 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские двигатели пройдут обкатку на новом авиалайнере — регион потратит миллиарды на борьбу с COVID — жители Чайковского жалуются на свалку — колонию в Соликамске проверит начальство ГУФСИН. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

Построен новейший авиалайнер с пермскими двигателями

  • Завершена постройка первого опытного пассажирского лайнера МС-21 с пермскими двигателями ПД-14. Его прозвали «убийцей Боингов». Сейчас самолет готовят к первому полету.

Край потратит миллиарды на борьбу с коронавирусом

  • Власти региона направят на борьбу с коронавирусом почти 15 млрд рублей. Это как собственные средства, так и деньги, которые выделил краю федеральный центр.

В Чайковском образовалась стихийная свалка

  • Под окнами жилых домов на улицах Вокзальная и Кабалевского в Чайковском управляющая компания оставила мусор из подвалов домов. Жителям пояснили, что мусор везти некуда, из-за закрытого полигона ТБО.

Руководство ГУФСИН проверит колонию в Соликамске

  • Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь проведет проверку колонии №1 в Соликамске после публикации URA.RU, в которой говорилось о том, что заболевших коронавирусом осужденных изолируют в ШИЗО и туалетах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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