19 ноября 2020

Глава челябинского района заболел COVID сразу после выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области с главами муниципалитетов. Челябинск., молчан михаил
Михаил Молчан стал еще одним главой муниципалитета, которого не обошла новая инфекция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Октябрьского района (Челябинская область) Михаил Молчан заразился коронавирусом. Об этом сообщил источник URA.RU в администрации района.

«Михаил Иванович заболел сразу после выборов, которые прошли 13 ноября. К счастью, болезнь протекает в легкой форме, и он лечится дома», — рассказал URA.RU собеседник. В пресс-службе района пообещали прокомментировать эту информацию позднее.

Ранее из-за COVID коронавируса сорвались выборы главы в Чесменском районе. С начала пандемии и до начала ноября коронавирусом заразились не менее четверти действующих руководителей муниципалитетов Челябинской области. Глава Вишневогорска Яков Гусев, а также глава Пластовского района Александр Неклюдов и его зам Галий Карамутдинов скончались. Также новая инфекция погубила экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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