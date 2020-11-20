Сегодня, 20 ноября, — 345-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 255-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 685 440, достигнув отметки в 57 220 070. Выздороветь удалось уже 39 619 680 пациентам (+399 818). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 365 218 человек (+11 011).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 12 067 785 американцев. Следом идут Индия (9 004 325), Бразилия (5 983 089) и Франция (2 086 288). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 2 015 608.
Вакцина и лекарство
Назван главный недостаток вакцины «Спутник V» — чтобы она сработала в полной мере, нужно было прививаться летом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах, пожелавший остаться анонимным.
ВОЗ не рекомендует к использованию для лечения COVID-19 противовирусный препарат Ремдесивир. В организации отмечают, что сейчас нет доказательств того, что лекарство влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких.
Вакцины, разработанные компаниями BioNTech и Pfizer, а также Moderna, могут быть зарегистрированы в Евросоюзе уже
Коронавирус в России
Почти во всех российских регионах страны в конце ноября начнется спад заболеваемости, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. К такому выводу он пришел, проведя анализ статистических данных по COVID-19 в РФ. В Минздраве так не считают. В ведомстве предупредили, что регионам следует готовиться к всплеску заболеваемости в период новогодних праздников.
Россияне, страдающие ревматизмом, не могут купить противовоспалительные лекарства на основе метилпреднизолона (Метипред, Медрол, Метилпреднизолон-натив, Солу-Медрол и др.). Дело в том, что эти препараты стали применять при коронавирусе. Резкая отмена препарата, как предупреждают специалисты, грозит не только обострением заболевания, но и тяжелыми поражениями внутренних органов. В опасности оказались около миллиона пациентов.
В Минпросвещения РФ поступило предложение отменить ОГЭ и ЕГЭ в этом году [для тех, кто не поступает в вузы], а также сократить учебный план, чтобы привести систему образования в «работоспособное состояние» в период пандемии. В профсоюзе работников образования «Учитель» уверяют, что дистанционное обучение приводит к ситуации «крайнего напряжения» преподавателей, родителей и учеников. Как результат — дети не успевают освоить даже базовые вещи.
Коронавирус в мире
ВОЗ прогнозирует дальнейшее
В США вновь
Проблемы с желудком, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита, конъюнктивит, утомляемость и снижение памяти могут быть
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