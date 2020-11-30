Фальков сделал заявление об отчислениях иностранных студентов

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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Валерий Фальков опроверг эти сведения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Массовых отчислений иностранных студентов из вузов РФ не происходит, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Видео с выступлением министра опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет», — сказал Фальков. По его словам, количество отчисленных в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года студентов, как в прошлом году, так и в этом, предварительно одинаковое.

Накануне в СМИ появилась информация, что иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Это якобы связано с тем, что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Пользователи соцсетей оказались рады фейковой новости. Они уверены, так больше мест достанется местным студентам, а распространение коронавируса остановится. 17 ноября Фальков заявил, что из-за COVID Россия не готова принять студентов из других стран обратно, напоминает агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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