Фальков сделал заявление об отчислениях иностранных студентов

Массовых отчислений иностранных студентов из вузов РФ не происходит, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Видео с выступлением министра опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет», — сказал Фальков. По его словам, количество отчисленных в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года студентов, как в прошлом году, так и в этом, предварительно одинаковое.
Накануне в СМИ появилась информация, что иностранных студентов, которые проходят обучение в российских вузах, стали отчислять. Это якобы связано с тем, что они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Пользователи соцсетей оказались рады фейковой новости. Они уверены, так больше мест достанется местным студентам, а распространение коронавируса остановится. 17 ноября Фальков заявил, что из-за COVID Россия не готова принять студентов из других стран обратно, напоминает агентство Nation news.
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