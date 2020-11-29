Пользователи российских соцсетей оказались рады отчислению иностранных студентов из вузов РФ. Они уверены, так больше мест достанется местным студентам, а распространение коронавируса остановится.
«Ну и хорошо, лучше бы своих взяли», — пишет «ВКонтакте» Екатерина Егорова. Некоторые однако заступаются за иностранцев и предлагают вернуть им деньги за обучение.
О скандале с отчислениями иностранцев из университетов стало известно 29 ноября. Официально студентов выгоняют за неуспеваемость. Однако не все специальности способны обучать качественно дистанционно, а иностранцы просто не могут вернуться в Россию, чтобы приходить в вузы очно. При этом 17 ноября РФ заявляла, что из-за коронавируса не готова принять студентов из других стран обратно, напоминает агентство Nation news.
Россияне рады, что иностранных студентов в вузах станет меньше
ВКонтакте, Екатерина Егорова
Пользователи напоминают, что пока россияне отчисляют иностранцев, те пытаются научить чему-то российских студентов, несмотря ни на что
Сайт URA.RU, Переводчики, лингвисты, математики
Есть те, кто готов прямо сейчас распрощаться с иностранцами
ВКонтакте, Алексей Бугаков
Пользователи прямо заявляют — хорошо, что россиянам достанется больше мест в вузах
ВКонтакте, Елизавета Зотова
Многие соглашаются, что отчисление иностранцев — это к лучшему
ВКонтакте, Елена Маркова
Часть пользователей обвиняет иностранцев в том, что от них в России «зараза и плодится»
Сайт URA.RU, Федор
Однако нашлись те, кто увидел в ситуации падение России
Сайт URA.RU, Роман
Некоторые пользователи встали на защиту иностранцев и просят вернуть им деньги за учебу
ВКонтакте, Тамара Ли
Некоторые укорили россиян за то, что те радуются чужому горю