Россияне уверены, отчисление иностранцев — это хорошо для граждан нашей страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пользователи российских соцсетей оказались рады отчислению иностранных студентов из вузов РФ. Они уверены, так больше мест достанется местным студентам, а распространение коронавируса остановится.

«Ну и хорошо, лучше бы своих взяли», — пишет «ВКонтакте» Екатерина Егорова. Некоторые однако заступаются за иностранцев и предлагают вернуть им деньги за обучение.

О скандале с отчислениями иностранцев из университетов стало известно 29 ноября. Официально студентов выгоняют за неуспеваемость. Однако не все специальности способны обучать качественно дистанционно, а иностранцы просто не могут вернуться в Россию, чтобы приходить в вузы очно. При этом 17 ноября РФ заявляла, что из-за коронавируса не готова принять студентов из других стран обратно, напоминает агентство Nation news.

Россияне рады, что иностранных студентов в вузах станет меньше ВКонтакте, Екатерина Егорова

Пользователи напоминают, что пока россияне отчисляют иностранцев, те пытаются научить чему-то российских студентов, несмотря ни на что Сайт URA.RU, Переводчики, лингвисты, математики

Есть те, кто готов прямо сейчас распрощаться с иностранцами ВКонтакте, Алексей Бугаков

Пользователи прямо заявляют — хорошо, что россиянам достанется больше мест в вузах ВКонтакте, Елизавета Зотова

Многие соглашаются, что отчисление иностранцев — это к лучшему ВКонтакте, Елена Маркова

Часть пользователей обвиняет иностранцев в том, что от них в России «зараза и плодится» Сайт URA.RU, Федор

Однако нашлись те, кто увидел в ситуации падение России Сайт URA.RU, Роман

Некоторые пользователи встали на защиту иностранцев и просят вернуть им деньги за учебу ВКонтакте, Тамара Ли

Некоторые укорили россиян за то, что те радуются чужому горю Сайт URA.RU, Катимся