В статистику попадают не все подтвержденные случаи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Официальная статистика заболеваемости коронавирусом существенно отличается от реальной. О том, какие случаи попадают в официальную статистику, рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре Челябинской области.

«Выявленным случаем COVID-19 считается тот, который лабораторно подтвержден любым из методов, определяющих антиген возбудителя. Лаборатория направляет результаты тестов поликлинику, а уже там устанавливается предварительный или заключительный диагноз», — заявили URA.RU в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что именно врачи медорганизации направляют экстренное извещение с диагнозом в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии субъекта». В соответствии с ним и проводятся мероприятия специалистами Роспотребнадзора. «Таким образом, в статистике учитываются не результаты лабораторных анализов, а диагнозы больных», — уточнили URA.RU в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 26941 случай заражения коронавирусом. К 1 декабря в регионе скончались 306 человек от COVID, еще 588 человек умерли от осложнений основного заболевания (коронавирус сопутствующий).