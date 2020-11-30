Официальная статистика заболеваемости коронавирусом существенно отличается от реальной. О том, какие случаи попадают в официальную статистику, рассказали URA.RU в Роспотребнадзоре Челябинской области.
«Выявленным случаем COVID-19 считается тот, который лабораторно подтвержден любым из методов, определяющих антиген возбудителя. Лаборатория направляет результаты тестов поликлинику, а уже там устанавливается предварительный или заключительный диагноз», — заявили URA.RU в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что именно врачи медорганизации направляют экстренное извещение с диагнозом в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии субъекта». В соответствии с ним и проводятся мероприятия специалистами Роспотребнадзора. «Таким образом, в статистике учитываются не результаты лабораторных анализов, а диагнозы больных», — уточнили URA.RU в Роспотребнадзоре.
С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 26941 случай заражения коронавирусом. К 1 декабря в регионе скончались 306 человек от COVID, еще 588 человек умерли от осложнений основного заболевания (коронавирус сопутствующий).
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