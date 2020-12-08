В Госдуме отложили сбор подписей за возврат индексации пенсий

В Госдуме затягивается сбор подписей за возврат индексации пенсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обращение думской оппозиции в Конституционный суд (КС) из-за отмены индексации пенсий работающих пенсионеров затягивается из-за расписания ЛДПР, которая намерена обсудить этот вопрос только во второй половине декабря. Однако представители власти на условиях анонимности говорят, что эта инициатива «вряд ли имеет перспективы».

В конце ноября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. объявил о начале сбора подписей для обращения в КС. Согласно тексту обращения, депутаты просят проверить на соответствие Конституции норму закона «О страховых пенсиях», по которой пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Документ, как рассказал газете « Коммерсант» замруководителя фракции СР Олег Шеин, уже подписали 23 справедливоросса и 43 коммуниста, но без участия ЛДПР его невозможно направить в КС, нужны не менее 90 подписей депутатов.

Замруководителя ЛДПР Василий Власов ранее говорил изданию, что вопрос о поддержке обращения в КС фракция планировала обсудить на заседании 7 декабря, но не успела это сделать. На 14 декабря, по словам председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, запланирован съезд партии, поэтому следующее заседание состоится уже после съезда. «В любом случае, если КС будет рассматривать обращение, это произойдет не раньше конца зимы», — добавил в беседе с журналистом газеты депутат. Кроме того, ЛДПР предлагает принять законопроект о возврате индексаций работающим пенсионерам, который должен был рассматриваться 8 декабря, но был перенесен на следующую неделю.

Собеседник «Ъ» в администрации президента считает, что обращение депутатов в КС «вряд ли имеет перспективы», а другой источник издания «связывает затягивание процесса обращения в КС с позицией администрации». «Справедливая Россия», как отмечается, продолжает диалог с ЛДПР, но параллельно инициирует парламентский запрос к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам.