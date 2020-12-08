08 декабря 2020

В Госдуме отложили сбор подписей за возврат индексации пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме затягивается сбор подписей за возврат индексации пенсий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обращение думской оппозиции в Конституционный суд (КС) из-за отмены индексации пенсий работающих пенсионеров затягивается из-за расписания ЛДПР, которая намерена обсудить этот вопрос только во второй половине декабря. Однако представители власти на условиях анонимности говорят, что эта инициатива «вряд ли имеет перспективы».

В конце ноября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. объявил о начале сбора подписей для обращения в КС. Согласно тексту обращения, депутаты просят проверить на соответствие Конституции норму закона «О страховых пенсиях», по которой пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Документ, как рассказал газете «Коммерсант» замруководителя фракции СР Олег Шеин, уже подписали 23 справедливоросса и 43 коммуниста, но без участия ЛДПР его невозможно направить в КС, нужны не менее 90 подписей депутатов.

Замруководителя ЛДПР Василий Власов ранее говорил изданию, что вопрос о поддержке обращения в КС фракция планировала обсудить на заседании 7 декабря, но не успела это сделать. На 14 декабря, по словам председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, запланирован съезд партии, поэтому следующее заседание состоится уже после съезда. «В любом случае, если КС будет рассматривать обращение, это произойдет не раньше конца зимы», — добавил в беседе с журналистом газеты депутат. Кроме того, ЛДПР предлагает принять законопроект о возврате индексаций работающим пенсионерам, который должен был рассматриваться 8 декабря, но был перенесен на следующую неделю.

Собеседник «Ъ» в администрации президента считает, что обращение депутатов в КС «вряд ли имеет перспективы», а другой источник издания «связывает затягивание процесса обращения в КС с позицией администрации». «Справедливая Россия», как отмечается, продолжает диалог с ЛДПР, но параллельно инициирует парламентский запрос к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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