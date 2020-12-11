Вирусолог усомнился в данных о смертности от коронавируса в РФ

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
Феликс Ершов считает, что россиян запугивают с помощью статистики смертей от COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Количество смертей от коронавируса в России может быть преувеличено. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов.

«Этого (количества смертей от коронавируса в России — прим. ред.) не надо бояться. Это связано со статистикой. Она такая, что я ей не доверяю», — цитирует «Национальная служба новостей» Ершова. По его словам, реальное число смертей от инфекции может не совпадать с официальными данными. Он считает, что россиян запугивают с помощью статистики смертей от COVID-19.

Ершов подчеркнул, что пандемии проходят постоянно. Во время вспышек гриппа люди не носят маски, хотя умирают от него столько же, сколько от коронавируса, уверен вирусолог. При этом он отметил, что ограничительные меры в России оправданы.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса в России за октябрь выросла в два раза. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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