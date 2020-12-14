Власти РФ ответили на сообщения о возможном дефиците продуктов

Стабилизация цен на продовольственные товары не приведет к их нехватке на полках магазинов. Об этом заявили в Минпромторге РФ.
«Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен не будет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглаву министерства. При этом для заморозки цен на продукты правительство РФ сначало должно предложить конкретные инструменты для реализации.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение разобраться с ростом цен на продовольственные товары. В правительстве оперативно отреагировали на это и разрабатывают комплекс мер для реализации поручения. Так, планируется ограничить рост цен с 30% до 10% ежемесячно.
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