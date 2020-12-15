Родственники погибшего в ДТП россиянина обвинили дочь судьи

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, оглашение приговора, приговор, судебное заседание, судья, судебный процесс
Уголовное дело заведено против неизвестного лица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого погиб 39-летний Максим Рыбаков. По мнению родственников погибшего, виновницей аварии стала 19-летняя девушка, которая является дочерью влиятельной в регионе судьи.

Однако официально девушке не предъявлено никаких обвинений. Родственники погибшего уверены, что очевидцы ДТП боятся давать официальные показания на суде. «Люди боятся давать показания, зная, что она судья, и возможны какие-то репрессии в их адрес, то есть мы нашли очевидцев. Они говорят, что лично скажут, как было на самом деле, но по протоколу «мы боимся», — пояснил порталу «Ридус» родственник погибшего Денис. По его словам, дело заведено против неизвестного лица.

Пока никаких данных о случившемся ДТП не разглашается, также нет информации о том, почему в качестве обвиняемого в ДТП значится неизвестное лицо. Сама девушка отказалась комментировать произошедшее.

Вечером 3 декабря житель Балахны Нижегородской области Максим Рыбаков ехал на автомобиле Renault Logan. На перекрестке произошло столкновение с Hyundai Solaris. По рассказам свидетелей, удар был настолько сильным, что мужчину выбросило через лобовое стекло, к приезду скорой он скончался.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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