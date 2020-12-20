В Челябинской области поменялась динамика смертности от COVID

Несколько дней подряд коронавирус проявляет пониженную активность в Челябинской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 21 декабря, зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 312, днем ранее 314), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Суточная смертность с рекордных 17 случаев снизилась до 11.

«С начала пандемии произошло 33 036 случаев заражения, в больницах остаются 11 140 южноуральцев с коронавирусом. Умерли 11 человек в возрасте от 47 до 89 лет. Для четырех из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 74 человека, с начала пандемии — 20 699 жителей области.

В Челябинской области действует введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, новогодние корпоративы и банкеты. С 1 декабря 2020 года и до 10 января 2021 года кафе и ресторанам нельзя работать после 23:00. Южноуральских школьников решено отправить на досрочные каникулы. Началась вакцинация от COVID медиков, волонтеров и сотрудников полиции: из Москвы поступили 3,7 тысячи доз вакцины «Спутник V» — на 700 доз больше, чем предполагалось.